Nov izvršni direktor DUTB je Dimitrij Piciga

Upravni odbor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) je za izvršmega direktorja imenoval, nekdanjega predsednika uprave Hita, ki sicer sodi v krog SDS.Piciga se bo v izvršnem vodstvu pridružilin. »Dimitrij Piciga, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, je v svoji karieri pridobil raznolika znanja in izkušnje s področij vodenja, prestrukturiranja in reorganiziranja večjih gospodarskih družb v zasebnem ter javnem sektorju, razvoja novih podjetniških idej in spodbujanja timov, še zlasti na področju turizma,« so sporočili iz DUTB.Poročali smo, da naj bi si nadzornik Hitamenda prizadeval, da bi Picigo ponovno imenovali na čelo novogoriške družbe . Hribarja in Picigo povezujejo tudi skupni posli.