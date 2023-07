Novartis krepi zmogljivosti v Sloveniji

Novartis bo v Mengšu zgradil Center za tehnični razvoj bioloških zdravil – BioCampus, ki bo omogočil nove razvojne zmogljivosti, vključno s klinično proizvodnjo za podporo zgodnjim fazam kliničnih preizkušanj bioloških zdravil naslednje generacije, so pojasnili v podjetju na včerajšnji predstavitvi.

»V farmacevtski industriji predstavljajo biološka zdravila skoraj polovico vseh v zadnjem obdobju odobrenih zdravil in imajo ogromen potencial pri iskanju rešitev za zdravljenje na različnih terapevtskih področjih. Zato v Novartisu krepimo svoje zmogljivosti za zgodnji tehnični razvoj bioloških zdravil, k čemur sodi tudi nova naložba v Mengšu,« je vzrok za 111 milijonov evrov vredno investicijo v Sloveniji predstavil Jonathan Novak, globalni vodja bioloških zdravil v Tehničnem razvoju zdravil v Novartisu.

Generalna direktorica Novartisa Jana Petek je poudarila pomembno vlogo slovenskega dela podjetja na globalni ravni v družbi Novartis – v zadnjih 20 letih je korporacija v razvoj lokacij v Sloveniji vložila 3,4 milijarde evrov, trenutno je v teku za 400 milijonov evrov naložb. Z novim kampusom, ki bo predvidoma zgrajen leta 2026 in bo omogočil približno sto novih delovnih mest s področij biotehnologije, tehničnih znanosti, avtomatizacije, robotike in podatkovnih znanosti, pa se bo pomen lokacije v Mengšu še dodatno krepil. Zdaj tam dela v razvoju in proizvodnji bioloških zdravil približno 800 strokovnjakov, odprtih imajo okoli 30 razvojnih projektov.

»To bo največje industrijsko središče sodobne inovativne biotehnologije v Sloveniji in eno večjih v regiji. Naložba bo edinstvena priložnost, da izpopolnimo in razširimo svoje znanje, izkušnje ter še naprej razvijamo strokovna znanja in pritegnemo nove talente k razvoju in proizvodnji inovativnih zdravil,« pričakuje Jana Petek.

Hitreje do zdravil

Po besedah dr. Uroša Urleba, direktorja Novartisa in izvršnega direktorja za znanstveno področje tehničnega razvoja bioloških zdravil, bo ena najnaprednejših tehničnih infrastruktur v panogi, s katero bo opremljen novi BioCampus, omogočila razvoj čedalje kompleksnejšega portfelja bioloških zdravil.

»Z naložbo v predklinično in klinično proizvodnjo ter dodatne tehničnorazvojne zmogljivosti bomo zagotovili večjo hitrost in prilagodljivost zgodnjega razvoja. Hitrejše prehajanje od predkliničnih študij k prvim kliničnim študijam pri ljudeh bo omogočilo hitrejše doseganje razvojnih korakov, s tem pa bistveno hitrejši prihod inovativnih zdravil na trg in do bolnikov,« je poudaril Urleb in dodal, da so biološka zdravila najhitreje rastoč segment celotnega farmacevtskega trga ter imajo ogromen potencial za zdravljenje in nepokrite medicinske potrebe na različnih terapevtskih področjih.

Center za razvoj bioloških zdravil Mengeš bo omogočil večjo hitrost in prilagodljivost pri zgodnjem razvoju bioloških zdravil, je poudaril Uroš Urleb. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pri snovanju stavbe Centra za tehnični razvoj bioloških zdravil so veliko pozornosti namenili energijski in okoljski učinkovitosti. Z uporabljenimi materiali in uvedenimi sistemi bodo med drugim zmanjšali porabo energije v stavbi, zagotovili toplotno ugodje in izboljšali kakovost zraka. Lokacija v Mengšu je sicer že zdaj vključena v Novartisov pilotni projekt za doseganje ogljične nevtralnosti in utira pot drugim Novartisovim enotam po vsem svetu z inovativnimi praksami, kot je proizvodnja elektrike, pare in tehničnih plinov z brezemisijsko turbino. V Mengšu so si postavili cilj, da do leta 2025 postanejo ogljično nevtralni.

​Predstavitve investicije se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je poudaril pomen investicij v času kriz. »Industrije, ki stavijo na inovativnost, krize ne vidijo kot krizo, ampak jo izkoriščajo kot priložnost, današnji dogodek je dokaz tega. Ravno v času kriz lahko in moramo investirati še več. Tudi v znanje, kajti kdor vlaga v znanje, se mu ni treba bati prihodnosti,« je poudaril. Spomnil je na pomanjkanje zdravil v Evropi in starajočo se družbo ter poudaril pomen tovrstnih naložb za izboljšanje kakovosti življenja ljudi.