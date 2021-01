Nove tehnologije in podatki bodo krojili našo prihodnost

V članku preberite:

Pandemija covida-19 je podjetja (pri)silila v digitalno preobrazbo poslovanja. Rezultati so zgovorni. Čeprav je koronavirus za zdravstvo prava môra, je za digitalizacijo poslovanja in izobraževanja naredil pravcati mali čudež. Z osvajanjem novih, celo prebojnih tehnologij podjetja ugotavljajo, da je z njimi celo laže dosegati konkurenčne prednosti.

V članku preberite, kaj vse bo na kocki v letu 2021, na kakšna orodja bodo stavili zmagovalci. Seveda je tu v ospredju omrežje 5G, ki bo v praksi pomagalo uresničiti številne potenciale drugih tehnoloških področij, na primer interneta stvari. Katere tehnologije bodo torej podjetja še privlačile leta 2021 (in v prihodnjih letih)?