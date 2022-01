Novembra lani je odpoved podalo rekordnih 4,5 milijona Američanov

V ZDA od začetka leta 2021 opažajo vse večji obseg prostovoljnih odpovedi zaposlitve. Trend, ki ga ameriški mediji imenujejo kar Great Resignation, je lani novembra dobil nove razsežnosti; odpoved zaposlitve je namreč podalo 4,5 milijona Američanov, kar predstavlja tri odstotke celotne delovne populacije v ZDA in je obenem tudi največ, odkar spremljajo tovrstne podatke. Novembra je število odpovedi tako znašalo 382.000 več kot mesec prej.

Po podatkih ameriškega urada za statistiko trga dela (Bureau of Labor Statistics) sta najbolj na udaru sektorja gostinstva in turizma ter trgovine, iz katerih je odšlo največ delavcev. Stopnja odpovedi v trgovinski dejavnosti znaša 4,4 odstotka, medtem ko se sektor gostinstva in turizma sooča z odhodom kar 6,9 odstotka zaposlenih.

Ljudje ne zapuščajo trga dela, temveč zamenjujejo zaposlitve

V omenjenih sektorjih je pričakovano razpisanih tudi največ prostih delovnih mest, razberemo iz podatkov državnih statistikov. Novembra je število prostih delovnih mest v ZDA sicer nekoliko upadlo – z 11 na 10,6 milijona –, vendar so številke, zgodovinsko gledano, še vedno na visoki ravni. Pri tem je vredno omeniti, da številke predstavljajo razmere v novembru, ko nova različica koronavirusa omikron na ameriški trg dela še ni imela opaznega vpliva. Prvi primer okužbe z različico omikron so namreč v ZDA potrdili prvega decembra.

Ameriški mediji izpostavljajo, da se je pogajalska moč prevesila na stran iskalcev zaposlitev, ki zaradi pomanjkanja kadra zdaj iščejo boljše zaposlitve, ki nudijo večjo zaščito zaposlenih. Delovna populacija v ZDA tako ne zapušča trga dela, temveč zamenjuje trenutne zaposlitve. Samo novembra je bilo na novo zaposlenih 6,7 milijona ljudi, kar je podobno kot oktobra.