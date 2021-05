Novi direktor za lastnika TikToka

V nadaljevanju preberite:

Zhang Yiming je prejšnji teden svoje sodelavce nemalo presenetil, ko jim je sporočil, da se umika z direktorskega mesta, ker mu primanjkuje družabnih spretnosti in zato ne more (več) biti idealni menedžer. »Bolj me zanima analiziranje organizacijskih in marketinških načel ter uporaba teh tehnologij za zmanjšanje menedžerskega dela, kot pa da v resnici upravljam delo ljudi.«