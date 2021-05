Novi lastniki Marine Portorož z milijonskimi načrti

»Načrti za marino so ambiciozni, do konca leta 2022 imamo zavezo za milijonsko investicijo v infrastrukturo. S tem bo ekipa začrtala novo poglavje,« so sporočili iz Marine Portorož, ki ima nove lastnike. To je alternativni sklad CIRUS 1, ki ga upravlja JonatanMars; ta pa je povezan s skupino Vzajemci. Terme Čatež oziroma skupina DZS, za katero stojije tako že dlje časa napovedovano prodajo družbe tudi uradno zapečatila.Pogodba o prodaji Marine Portorož je bila podpisana že 24. februarja, a naj bi za dokončno uresničitev morali izpolniti še določen odložni pogoj. Za novega direktorja je imenovan, ki je v preteklosti deloval okviru skupine BTC. »Cilj nove uprave je, da Marina Portorož postane atraktivna navtična destinacija, ki bo za obiskovalce zanimiva vse leto, predvsem z razvijanjem navtičnega turizma in posledično z njim tudi Portoroža kot turistične destinacije,« so med drugim navedli v družbi. Najprej načrtujejo obnovitvena gradbena dela, ozelenitev okolice in celostno digitalno transformacijo marine. Pomemben poudarek bodo v skladu z napovedmi dali tudi gastronomski ponudbi in strokovnemu razvoju zaposlenih. Svojo trajnostno naravnanost bodo izkazovali s sodelovanjem v okviru projekta Modre zastave.Portoroška marina, ki so jo sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja zasnovali na nekdanjih solinah, obsega več kot tisoč priveznih mest v morju, na kopnem, v dveh halah in kanalu Fazan.