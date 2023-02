Novi nadzorniki se bodo sestali ta mesec

Luka Koper ima pet novih nadzornikov. Na včerajšnji skupščini delničarjev so namreč z večino glasov odpoklicali štiri (»Matozove«) nadzornike, že sredi maja lani pa je s funkcije nadzornice odstopila predstavnica koprske občine Tamara Kozlovič, ki je bila izvoljena za poslanko v državnem zboru. Prvo sejo nadzornikov bodo opravili še ta mesec, formalno bo ustanovno sejo sklical najstarejši med njimi, to je Jožef Petrovič.

Nekdanji minister za gospodarstvo bo sklical prvo sejo nadzornega sveta še februarja. Foto Jože Suhadolnik

Izredne skupščine delničarjev se je udeležilo le 72 odstotkov predstavnikov kapitala. Za odpoklic starih nadzornikov, ki so začeli mandat 7. junija 2021, so se odločili skoraj vsi največji in navzoči delničarji, država (njen delež je 51 odstotkov), SDH (11,13 odstotka), KAD (4,98) in Mestna občina Koper (3,14-odstotni delež), le nekaj manjših delničarjev je glasovalo proti predlogom SDH. Po letu in pol so predčasno odpoklicali predsednika Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca.

Matozove nadzornike odpoklicali po poldrugem letu.

Podobno večinsko podporo so prejeli vsi novi nadzorniki. Med njimi je ekonomist Jožef Petrovič, ki je od januarja 2015 pomočnik generalnega direktorja SŽ Dušana Mesa, bil je direktor v več drugih podjetjih (Unichem, Delo Prodaja, DZS in Fersped) in mesec dni tudi minister za gospodarstvo, s tega položaja je odstopil po razkritju o domnevnem kartelnem dogovarjanju, ko je bil med vodilnimi v podjetju DZS. Revizorka Barbara Nose je bila štiri leta že članica nadzornega sveta Luke Koper, do junija 2021. Nova člana sta še Boštjan Rader, na SDH zaposlen kot samostojni upravljavec premoženja (pristojen tudi za Luko Koper), in odvetnik Mirko Bandelj, ki je bil dvakrat generalni sekretar vlade in notranji minister. Namesto Tamare Kozlovič pa bo funkcijo prevzel diplomirani zgodovinar Borut Škabar, lastnik in direktor logističnih podjetij Bluemarine in Blueship v Kopru. Je tudi častni konzul Republike Turčije v Sloveniji. Škabarja sta predlagali občini Koper in Ankaran.

Mirka Bandlja omenjajo kot najverjetnejšega novega prvega nadzornika Luke Koper. Foto: Aleš Černivec

Edini nadzornik iz prejšnje sestave predstavnikov kapitala bo ostal Tomaž Benčina, ki so ga na funkcijo imenovali julija lani. Poleg njega pa tudi vsi trije predstavniki zaposlenih, Rok Parovel, Mehrudin Vukovič in Mladen Jovičić, ki so štiriletni mandat nastopili v letih 2020 in 2021.

Edina neznanka je, kako se bo uprava ujela z nadzorniki. Rekordno poslovanje ne pomeni, da rastejo samo rožice v tem zelo občutljivem »sistemu poželenja.«. Foto: Leon Vidic

Smiselno so prilagodili kompetenčno sestavo

Predstavnica SDH Simona Razvornik Škofič je pred odločanjem povedala, da se je SDH za zamenjavo odločil zato, ker je sestavo nadzornega sveta smiselno prilagoditi zahtevam spremenjenih gospodarskih okoliščin in ambicioznim naložbenim projektom, katerih pravočasna izvedba je nujna za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti družbe. »Logistični tokovi so imeli leta 2022 sicer pozitiven vpliv na poslovanje Luke Koper, hkrati pa predstavljajo bistveno spremembo v pogojih prihodnjega poslovanja družbe. Družba mora pospešiti vlaganja v pristaniške zmogljivosti s ciljem, da bo ob zaključku gradnje drugega tira lahko izkoristila ves njegov potencial. Še posebej zato, ker sosednja pristanišča pospešeno vlagajo v večanje svojih zmogljivosti,« je dejala Simona Razvornik Škofič in dodala, da je zato smiselno prilagoditi kompetenčno sestavo nadzornikov, zlasti na področjih logistike, pristaniških sistemov, zahtevnih investicijskih projektov, poslovnih financ in revizije.

Edina neznanka je, kako se bo uprava ujela z nadzorniki. Rekordno poslovanje ne pomeni, da rastejo samo rožice v tem zelo občutljivem »sistemu poželenja.«. Foto: Leon Vidic

Zaposleni: Napredek ni tak, kot kaže statistika

Nekoliko bolj konkreten je bil pri razlogih za zamenjavo Viktor Udovič, mali delničar in, kot je o sebi rekel sam, »otrok Luke Koper«, ki je opozoril na notranjo anketo. Ta je pokazala veliko slabše odnose in vzdušje v podjetju, kar ima lahko hude posledice za poslovanje. Po njegovem so nove naložbe skoraj povsem zastale, lani so v glavnem izpeljali investicije prejšnje uprave, ki pa je bila zamenjana prav zaradi domnevno preskromnih vlaganj. »Težko rečem, kaj so glavni razlogi za tako naložbeno polomijo, ampak bi skoraj pritrdil, da gre za namerno zavlačevanje,« je dejal Udovič in dodal, da v resnici napredek v poslovanju podjetja ni tak, kot ga kaže statistika.

Nove nadzornike

bo najverjetneje vodil

Mirko Bandelj.

Tudi predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Rok Parovel je izrazil upanje, da bi z novimi nadzorniki lahko bolj pospešili razvoj Luke. »Razvoj se je res nekoliko ustavil, zato pričakujemo preboj, ker bi morali novi železniški tir dočakati bolje pripravljeni. Anketa o vzdušju in odnosih med zaposlenimi je pokazala, da je vzdušje najslabše doslej. Tega se ne da skriti. Nekaj bo treba čim prej spremeniti. To ima negativne vplive na produktivnost, zavzetost in učinkovitost pri delu,« je še dejal Parovel.