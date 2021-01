Novi regijski šampioni

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim sta se zgodili dve zanimivi poslovnofinančni transakciji: NLB, mednarodna banka s sedežem v Ljubljani, je kupila Komercijalno banko Beograd, slovenska energetska družba Petrol pa je kupila Crodux, hrvaško naftno podjetje. To se je zgodilo po valu poslov, ko so hrvaška in srbska podjetja v Sloveniji množično kupovala podjetja iz različnih dejavnosti.