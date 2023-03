Cvetober ekonomistov v Golobovem svetu za makroekonomijo

Danes se je na ustanovni seji sestal strateški svet za makroekonomijo, ki bo pripravljal mnenja in strokovne usmeritve za predsednika vlade. Po besedah premiera Roberta Goloba so »v svetu najboljši, ki jih Slovenija premore na področju makroekonomije, pa tudi širših ekonomskih vprašanj. Imeli smo plodno razpravo, glede na to, da se iz časa kriz, kjer so bile javne finance nekako v ozadju, premikamo v čas po krizi, tudi po energetski krizi, in ponovni uveljavitvi fiskalnih pravil. Zato je toliko bolj pomembno, da se v tej tranziciji ustrezno pripravimo.«

Kot je dejal so bili v vladi »s strani več članov sveta deležni pohval za nazaj, kar zadeva energetiko, hkrati pa tudi konstruktivne kritike za naprej, kar zadeva reforme, ker se nahajamo v občutljivih časih. In da naj namesto, da komuniciramo o konkretnih rešitvah reform, najprej definiramo javnofinančni okvir, znotraj katerega se bodo vse reforme gibale. Z velikim veseljem bom prisluhnil temu priporočilu in pričakujem, da bomo v prihodnjih tednih, do naslednje seje strateškega sveta, pripravili makroekonomski okvir, znotraj katerega naj se gibljejo reforme. In šele potem bomo šli naprej s konkretnimi rešitvami.«

Predsednica sveta je postala Maja Bednaš, sicer direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Pojasnila, je, da je »vlogo sprejela, ker gre za zelo pomembno področje, usklajevanje in vodenje makroekonomskih politik. Čakajo nas reforme, priprava proračunskih programskih dokumentov z novimi fiskalnimi pravili. Gre za svet vrhunskih strokovnjakov in tudi današnja debata je pokazal konstruktiven pristop. Čeprav se pogledi lahko razlikujejo, verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre, uravnotežene in vzdržne rešitve. Hkrati pa je zelo pomembno, da ti naši predlogi in mnenja pridejo do snovalcev ekonomskih politik in da jih ti slišijo in se odzovejo na predloge. In da se te usmeritve, o katerih bo govor na svetu, upoštevajo tudi v dokumentih.« Svet bo po njenih besedah na prihodnjem sestanku konkretno pogledal kratkoročne javnofinančne izzive in tudi interes članov za nadaljnje sodelovanje je bil po njenih besedah dober.

Premier Golob je povedal, da so se za prihodnjo sejo že dogovorili za obravnavo nekaterih tem, med njimi bo program stabilnosti, ki pomembno vpliva na pripravo proračunov za prihodnje proračunsko obdobje, ne bodo pa imeli na mizi rebalansa letošnjega državnega proračuna.

Člani strateškega sveta so sicer še nekdanji minister za finance in guverner BS Mitja Gaspari, sodelavec EIPF Velimir Bole, glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc, profesorji z ekonomske fakultete UL Janez Prašnikar, Mojmir Mrak, Matej Lahovnik, Igor Masten in Vasja Rant ter svetovalec v OECD Žiga Žarnić.