Vrednost novih bonov bo nižja kot lani

»Lahko potrdim, da je ministrstvo za gospodarstvo res predlagalo nove bone,« je danes novinarjem potrdil državni sekretar na gospodarskem ministrstvuO podrobnostih ni mogel govoriti, saj je interventni zakon za pomoč turizmu še v usklajevanju. Tokratna izdaja novih bonov bo po njegovih besedah bolj zahtevna, saj naj bi njihovo uporabo poleg turističnih in gostinskih storitev razširili tudi na kulturo, šport in rekreacijo.Lani izdani boni, ki jih je še za dobrih 230 milijonov evrov, ostajajo veljavni do konca leta. Zajc je povedal, da v lanske bone ne bodo posegali in da jih bodo do konca leta lahko unovčili vsi, ki jih še niso. Nove bone, katerih vrednost bo nižja, kot je bila lani, pa bodo prejeli vsi, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Lani so polnoletni državljani prejeli po 200 evrov, mlajši od 18 let pa po 50.Država je sicer doslej za pomoč turizmu in gostinstvu namenila okoli 450 milijonov evrov, od tega 40 odstotkov za ohranitev delovnih mest.Predstavniki turističnih združenj so se strinjali, da je dosedanja pomoč države pomagala sektorju preživeti zdravstveno krizo. Opozorili so na nujno sprejetje interventega zakona. »Če ne bi bilo izdaje novih bonov, bo upadel obisk slovenskih gostov,« je dejal, direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije. Dodal je, da je panoga zelo odvisna od tujih gostov, zato jih skrbijo zahtevni pogoji za vstop v Slovenijo.Državni sekretar je ob prehodu v zeleno fazo za prihodnji teden napovedal dodatna sproščanja v nastanitvenih in gostinskih obratih. Dodal je, da na ministrstvu podpirajo uvedbo zelenega digitalnega potrdila.