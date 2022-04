Novosti v industriji se predstavljajo v Celju

V nadaljevanju preberite:

Po prisilnem počitku v času epidemije covida-19 sejemska dejavnost postopno oživlja. Celjski sejem je v začetku marca z velikim uspehom pripravil sejem kmetijske tehnologije Agritech, v tem tednu pa se bo na Mednarodnem industrijskem sejmu predstavilo približno 300 razstavljavcev iz desetih držav.

Na MIS se bodo predstavili najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk in ponudniki storitev s področja orodjarstva, strojegradnje, industrije plastike, industrijske avtomatizacije, robotike, varjenja in rezanja materialov in komponent ter naprednih tehnologij z območja srednje in vzhodne Evrope.