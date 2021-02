NPU s hišnimi preiskavami nad sum oškodovanja podjetja iz Celja

FOTO: Roman Šipić/Delo

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) danes s pomočjo ljubljanskih in mariborskih kriminalistov izvaja osem hišnih preiskav na območju ljubljanske, celjske, kranjske in murskosoboške policijske uprave. Preiskujejo sum več kot 30-milijonskega oškodovanja celjskega podjetja. Po neuradnih informacijah gre za Engrotuš in prodajo njegovih blagovnih znamk.Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano.si kriminalisti preiskujejo prenos blagovnih znamk, ki sta jihleta 2016, ko je postalo jasno, da bo trgovska veriga dobila novega lastnika, prenesla na svoje podjetje Tus Global Group s sedežem v Hongkongu. V posel naj bi bil vpleten tudi 40-odstotni lastnik Celjskih mesnin, ki so ga kriminalisti po poročanju portala prav tako obiskali.Z lastništvom blagovnih znamk bi lahko Tuš novemu lastniku trgovin preprečil uporabo blagovne znamke Tuš, od njega zahteval visoko nadomestilo oziroma odškodnino za njeno uporabo ali postavljal različne zahteve. Sume kaznivih dejanj so leta 2017 naznanile SID Banka, Gorenjska banka in NLB, večje upnice skupine Tuš, še poroča portal.Hišne preiskave, ki potekajo v zasebnih in poslovnih prostorih, so usmerjene v utemeljevanje suma gospodarskega kaznivega dejanja. Pri izvajanju hišnih preiskav in drugih operativnih aktivnosti sodeluje 56 preiskovalcev in kriminalistov. Nobeni osebi ni odvzeta prostosti, so sporočili z generalne policijske uprave.Kriminalistična preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, se po navedbah policije nanaša na sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, preiskujejo pa preprodajo deležev v več gospodarskih družbah in nevračanje posojil.Kaznivega dejanja zlorabe položaja, za katero je zagrožena zaporna kazen do osmih let, so osumljene tri fizične osebe.