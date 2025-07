Na IPO zbrali neverjetnih 773 milijonov ameriških dolarjev

NTT DC REIT je nepremičninski investicijski sklad (REIT), ki je v ponedeljek začel kotirati na singapurski borzi. Njegova vrednost prve javne ponudbe delnic (IPO) je znašala približno 773 milijonov ameriških dolarjev oziroma 661 milijonov evrov, s čimer je šlo za največjo prvo javno ponudbo na tej borzi v zadnjih osmih letih.

Nepremičninski investicijski sklad NTT DC REIT se osredotoča na podatkovne centre – to so specializirane nepremičnine, kjer podjetja shranjujejo in obdelujejo velike količine digitalnih podatkov. To področje dosega hitro rast zaradi vse večjih potreb po shranjevanju velikih količin digitalnih podatkov po svetu in zaradi razmaha energetsko intenzivnih orodij umetne inteligence.

FOTO: Akhtar Soomro/Reuters

Portfelj NTT DC REIT trenutno obsega šest visokokakovostnih podatkovnih centrov: štiri v ZDA (tri v Severni Kaliforniji in enega v Severni Virginiji), enega v Avstriji (Dunaj) in enega v Singapurju. Skupna vrednost teh centrov z zmogljivostjo okoli 90 megavatov znaša 1,6 milijarde ameriških dolarjev. Prav električna moč v prvi vrsti določa kapaciteto in vrednost podatkovnega centra.

Na trg so vstopili s 600 milijoni delnicami, ocenjenimi na 86 centov, namenjenim mednarodnim investitorjem, ter 30 milijoni delnicami, ki so namenjene singapurski javnosti.

Yutaka Torigoe, glavni izvršni direktor podjetja, ki upravlja NTT DC REIT, je ob uvrstitvi na borzo povedal, da gre za »pomemben korak na poti rasti, ki odraža našo zavezanost k izgradnji še močenjšega podjetja«. Dodal je, da so »s podporo v dobrem položaju za trajnostno rast in ustvarjanje dolgoročne vrednosti za vlagatelje«, ter »da se veselijo sodelovanja z vlagatelji in prispevanja k razvoju singapurskega kapitalskega trga.«

Močno lastništvo in stabilni dohodki

NTT DC REIT podpirata singapurski GIC, ki je eden največjih državnih premoženjskih skladov na svetu in je drugi največji imetnik s skoraj deset odstotnim deležem, ter NTT Ltd. (podružnica japonske NTT Group), ki ima v lasti približno 25 odstotkov delnic, kar prispeva h kredibilnosti in stabilnosti podjetja. NTT Group je tretji največji ponudnik podatkovnih centrov na svetu. Njihovi centri skupno razpolagajo z več kot 2200 megavati obratovalne moči, po svetu imajo 133 zgradb.

NTT DC REIT ima visoko – približno 94 odstotno – povprečno zasedenost, kar pomeni, da so prostori v njihovih centrih večinoma oddani. Povprečna preostala veljavnost najemnih pogodb (t.i. WALE, oziroma Weighted Average Lease Expiry) znaša okoli 4,8 let, kar investitorjem zagotavlja predvidljivost.

Pričakovani letni donos (ang. yield), ki pomeni razmerje med predvidenimi izplačili investitorjem in ceno delnice, naj bi bil okoli sedem do osem odstotkov. Velik del prihodkov podjetja izvira iz dolgoročnih pogodb z zanesljivimi najemniki, približno 75 odstotkov pogodb ima dogovorjeno fiksno letno rast najemnin, ki v povprečju znaša tri odstotke in pol, kar dodatno prispeva k rasti prihodkov.

Sklad je zanimiv zato, ker deluje v industriji, ki florira zaradi razvoja umetne inteligence in potrebe po obdelavi ogromnih količin podatkov. Finančni strokovnjaki poudarjajo, da ima podjetje stabilne prihodke in odlično podporo lastnikov NTT Group in GIC, zaradi česar je to za mnoge vlagatelje privlačna dolgoročna naložba.