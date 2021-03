O kibernetski varnosti je nujno treba vedeti več

V nadaljevanju preberite:

Večina slovenskih podjetij se danes delno zaveda pomembnosti kibernetske varnosti svojega poslovnega okolja. Z naprednimi digitalnimi grožnjami se srečujejo prek številnih kanalov – med drugim e-pošte, spletnih mest, okužene programske opreme, naprav in črvov.

Najšibkejši člen v varnostni verigi so zaposleni. Kljub temu pa vodstvo podjetja ali organizacije še vedno prevečkrat razmišljajo na način, da je njihovo okolje dovolj varno in da se njim ne more zgoditi nič.