Oblak je (načeloma) varnejši od lokalnega okolja

Selitev IT-okolij v oblak prinaša veliko novih izzivov, ki so pretežno povezani z novimi procesi in odgovornostmi, pa tudi potrebo po razvoju novih znanj. Najpomembnejši del prehoda v oblak seveda ostaja zagotavljanje varnosti. Ta ni in ne more biti samoumevna, saj vse vendarle ni v rokah ponudnika, za podatke in dostop do njih je namreč še vedno odgovorno podjetje samo.