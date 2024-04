Obrestne mere končno na pravi poti. Kaj to pomeni za vas?

Prihranki so ključnega pomena za finančno varnost in uresničitev življenjskih ciljev. Za tiste, ki si želite več od svojega denarja in si občasno radi privoščite nadpovprečno udobje, se odpirajo nove priložnosti.

Vsem je jasno, da denar, ki je neaktivno shranjen, ne le ne prinaša donosa, temveč zaradi inflacije tudi izgublja vrednost. Slovenci znamo varčevati, glede naložb pa smo bolj zadržani, ne maramo pretiranih tveganj.

Zakaj bi tvegali, če lahko svoje prihranke upravljamo varneje, razmišljajo številni slovenski varčevalci, ki prisegajo na stabilne finančne rešitve. Ali tudi vi razmišljate o tem, kako svoje prihranke dobro oplemenititi? Med najbolj priljubljenimi oblikami naložb so zagotovo nepremičnine in depoziti.

Varčevanje v depozitih je ena od možnosti, ki združuje varnost in donosnost. Pogoji za depozite se v zadnjem času spreminjajo, in če tudi vi razmišljate o depozitu, vam bo zagotovo všeč, kar se dogaja.

Dobra novica za vse, ki se prepoznajo v zgornjem opisu in spadajo med bolj konzervativne varčevalce: v zadnjem času je na slovenskem bančnem trgu mogoče dobiti zelo konkurenčne obrestne mere za sklenitev depozita. To pomeni večji donos za vaše prihranke, ne da bi tvegali izgubo.

Ena glavnih prednosti varčevanja na banki je zajamčena donosnost za določeno obdobje, kar vam omogoča načrtovanje vaših finančnih ciljev. Banke zagotavljajo obresti ali donose na stanje vaših prihrankov. Obresti banke bodo sčasoma pomagale povečati vrednost vaših prihrankov.

Poleg tega so vezana sredstva varna in zavarovana, saj do višine 100.000 evrov spadajo med zajamčene vloge. Zahvaljujoč zviševanju obrestnih mer, pa je varčevanje v obliki depozita lahko tudi zelo donosno.

Depoziti so tudi ena izmed najbolj preprostih oblik varčevanj. Z jasno določenimi pogoji vam omogočajo pregledno spremljanje in upravljanje vaših financ, zato boste še naprej mirno spali. Depozit je odlična izbira, ko imate na voljo sredstva, ki jih ne nameravate potrošiti v bližnji prihodnosti.

Intesa Sanpaolo Bank, ena izmed vodilnih bank pri nas, je stopila na trg z odlično ponudbo za tiste, ki želijo povečati donosnost svojih prihrankov.

Za nove stranke so pripravili posebno ponudbo: sklenite paket Digital, Start ali Plus (uporaba paketa je 12 mesecev brezplačna*). Če na banko prenesete svoj redni mesečni dohodek (plačo ali pokojnino), lahko izkoristite izjemno ugodne obrestne mere ob sklenitvi depozita**:

Ne zamudite odlične priložnosti za povečanje donosnosti svojih prihrankov!

Kot nova stranka šteje fizična oseba, ki na dan 1. 4. 2024 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. ni imela odprtega transakcijskega računa.

* Akcijska ponudba velja do 30. 6. 2024 za paketa Start in Plus ter do 30. 9. 2024 za paket Digital, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke, in sicer za paket Start 5,30 EUR, Digital 2,99 EUR in Plus 13 EUR. V primeru spremembe Tarife Banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno prek spleta. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital prek spleta.

** Posebna ponudba za sklenitev depozita velja od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Ponudba velja za sklenitev depozita v znesku od minimalno 300,00 EUR do maksimalno 100.000,00 EUR. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se obrestna mera za depozit zniža.