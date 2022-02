Obrnil se je na ukrajinski meji in se vrnil domov

V nadaljevanju preberite:

Ruski napad na Ukrajino je ­potrdil, da je kapital plaha ptica. Na dogodke so se hitro odzvali­ finančni trgi, vrednost ruskega rublja je padla na rekordno nizko raven, poslovanju v Rusiji in Ukrajini pa so se včeraj izognili nekateri slovenski podjetniki. Tako je denimo direktor podjetja Duol Dušan Olaj včeraj zjutraj prišel do ukrajinske meje, vendar v državo ni vstopil. Na ukrajinski strani je bila namreč že tridesetkilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Poljsko. V Krki medtem razlagajo, da so vajeni kompleksnega poslovanja v tem delu sveta, dogodkom pa se ustrezno prilagajajo.