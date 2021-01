Obrtniki: Fizične osebe so naročila ustavile

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko so v večjih gradbenih podjetjih optimistično vstopili v to leto, saj rekorden proračun ministrstva za infrastrukturo nakazuje številne investicije, tudi velike gradbene projekte, so obrtniki bolj zaskrbljeni. »Naročila za letos so se ustavila, ljudje so previdni in čakajo,« pojasnjuje predsednik sekcije gradbincev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Zoran Simčič.