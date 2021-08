Obseg turističnih potovanj se manjša, interes po njih narašča

Kot je povedala Pakova, evropske raziskave kažejo, da namerava 70 odstotkov Evropejcev v prihodnjih šestih mesecih potovati. FOTO: Blaž Samec

FOTO: Shutterstock

Razmere v evropskem turizmu so težke, obseg potovanj se zaradi pandemije covida-19 in ovir pri potovanjih manjša, medtem ko interes po potovanjih, kot kažejo evropske raziskave, narašča, je za STA pojasnila direktorica STO. O prihodnosti evropskega turizma bo sicer beseda tekla na turističnem panelu v okviru Strateškega foruma Bled (BSF).Kot je povedala Pakova, evropske raziskave kažejo, da namerava 70 odstotkov Evropejcev v prihodnjih šestih mesecih potovati, vse pa je sicer odvisno od zdravstvene situacije in ukrepov. Kakšna bo prihodnost evropskega turizma, je po njenem izjemno težko napovedati.O tem bo sicer beseda tekla na četrtkovem turističnem panelu v okviru BSF na Bledu, ko bodo odgovore na aktualna vprašanja okrevanja in krepitve odpornosti evropskega turizma iskali s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki.»Skupaj z njimi bomo poiskali priporočila za delovanje podjetij in destinacij v tem res zahtevnem obdobju za globalni, evropski in slovenski turizem,« je pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), ki turistični panel pripravlja skupaj z gospodarskim ministrstvom.Evropski turizem je lani prizadela najhujša kriza v zgodovini, ki je v primerjavi z letom 2019 povzročila 70-odstotni upad mednarodnih prihodov.Poleg pandemije pa se panoga po besedah Pakove sooča s posledicami podnebnih sprememb in številnimi drugimi izzivi. Posledično se močno spreminja vedenje turistov, panoga se sooča s težavami preživetja. "Pomembno je kratkoročno ukrepanje posameznih držav in Evrope kot celote v smeri podpore prizadeti industriji, hkrati pa tudi dobra koordinacija na ravni Evrope za ponovno vzpostavitev turističnih tokov,« je poudarila.»Če kdaj, je zdaj pravi čas tudi za strateška vprašanja, o čemer bo tekla tudi beseda na panelu, kot je recimo oblikovanje odpornejšega turizma, ki gradi na še bolj trajnostnem, vključujočem turizmu, ki bo uspešno odgovarjal na ta spremenjena pričakovanja turistov ter večjo vključenost v lokalnih skupnostih in zaposlenih,« je ocenila Pakova.Poleg tega bi bilo treba po njenem mnenju oblikovati nove kazalnike uspešnosti v turizmu. Turizem mora še intenzivneje kot doslej vključevati vse deležnike, od vlad, turističnih organizacij, ponudnikov do turistov in prebivalcev.»Pandemija je prav tako pokazala, da bo uspešno okrevanje in krepitev turizma možna le skozi digitalizacijo in trajnostno transformacijo. Gre torej za vprašanja, s katerimi se sooča slovenski turizem in tudi druge evropske države in Evropa kot celota,« je povedala.Slovenija si je nekatera ta vprašanja postavila že pred leti, odgovore pa našla v trajnostnem razvoju turizma, personalizaciji ponudbe, oblikovanju edinstvenih doživetij s poudarjanjem lokalnega, avtentičnega, zdravega in varnega.Slovenski turizem je imel po oceni Pakove res dobro poletno sezono, ki je bila boljša kot lani. Kako se bodo stvari odvijale v jeseni, pa je vprašanje. »Za naprej pa imamo v slovenskem turizmu dobre temelje, ravno zato ker že vrsto let razvijamo turizem na trajnostni način in to je zdaj tista dobra popotnica, ko bomo morali pridobiti zaupanje turistov za nazaj,« je še pojasnila.