Obvezne božičnice za vse letos še ne bo

Minister Mesec je septembra napovedal, da je njegovo ministrstvo predlagalo uvedbo obvezne božičnice oziroma dodatnega regresa in da bi lahko vsi zaposleni še to zimo prejeli regres v znesku minimalne plače. A vse kaže, da se vsi zaposleni tega letos še ne morejo veseliti. Preverili smo, zakaj ne in koliko delodajalcev že izplačuje božičnico.