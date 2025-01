Očitki upravitelju in peticija za ohranitev delovnih mest

Napetosti okoli reševanja usode zaposlenih v invalidskem podjetju CSS v likvidaciji se nadaljujejo. Zaposleni so podpisali peticijo za ohranitev delovnih mest, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa je opozoril, da naj bi nekdanji direktor zdaj likvidacijski upravitelj Uroš Zarnik izvajal nedopusten pritisk na zaposlene, ko jih je spraševal glede prezaposlitve. Zarnik je to za Delo zanikal, a na naša vprašanja ni hotel ustno odgovoriti. Pisne odgovore tako še čakamo

V Sindikatu navajajo, da so s strani zaposlenih zjutraj prejeli informacijo, da želi Zarnik od njih izsiliti odgovor, za katero gospodarsko družbo oziroma delodajalca se želijo opredeliti v okviru možnosti prezaposlovanja. »Menimo, da v trenutni situaciji, zadeve absolutno prejudicirate in s tem izvajate nedopusten pritisk na zaposlene. V invalidskem podjetju, kjer ste zadolženi kot likvidacijski upravitelj, deluje organiziran sindikat, kar vam omogoča, da kadar koli skličete skupni sestanek. Na tem sestanku lahko ob prisotnosti zastopnika pravic delavcev pojasnite svoje namere in razloge za tovrstne prejudicirane opredelitve,« so zapisali v pismu Zarniku, ki je do uvedbe likvidacije sredi januarja letos tudi vodil družbo.

Brez konkretnih predstavitev

Dodali so, da morajo biti zaposleni natančno in pregledno seznanjeni z možnostmi novih delovnih mest, za katere so posamezni invalidi in drugi zaposleni ustrezno usposobljeni ter jih lahko izvajajo v okviru svojih zdravstvenih omejitev. »Do zdaj so bile predstavitve delodajalcev splošne narave, brez konkretnih elaboratov in zavez, kar zaposlenim otežuje jasno predstavo o dejanskih možnostih.«

Kot je znano, se je država zaradi slabega poslovanja podjetja, ki zaposluje 43 ljudi, od tega 19 invalidov, odločila za njegovo likvidacijo. Slovenski državni holding (SDH) kot upravljavec je nato sporočil, da se lahko invalidi prezaposlijo v invalidsko podjetje Slovenskih železnic, vendar v CSS nad tem niso navdušeni, saj bi želeli ostati na škofjeloški lokaciji. Poleg tega se za morebiten prevzem CSS zanima tudi kranjska Iskra Klemna Šešoka.

Invalidsko podjetje CSS s sedežem v Škofji Loki je nastalo leta 2000, v njem pa so zapsolene tudi slepe in slabovine osebe. Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja struženih in hladno preoblikovanih kovinskih izdelkov. Kot smo poročali, je bila družba že večkrat v likvidnostnih težavah: leta 2013 in 2018 je bila dokapitalizirana z nepremičninami in denarjem v skupnem znesku 1,2 milijona evrov, vendar ti ukrepi niso prinesli dolgoročne rešitve. Družba je v zadnjih petih letih ustvarila skoraj 400.000 evrov izgube, samo predlanskim 146.000, čeprav od države vsako leto prejme več kot 400.000 evrov subvencij in sredstev zaradi statusa invalidskega podjetja.