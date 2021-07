Postopek enak kot lani

Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre. FOTO: Jure Eržen/Delo



Le za domača potovanja

Državljani sicer še niso v celoti izkoristili lanskih turističnih bonov, za katere je država namenila 345 milijonov evrov. Od začetka unovčevanja, torej od 19. junija lani, do danes je bilo unovčenih za 153 milijnov evrov bonov oziroma 42 odstotkov. Neporabljenih je torej še okoli 200 milijonov evrov.

Prebivalcem Slovenije so od danes na voljo novi boni, ki jih je mogoče do konca leta uporabiti v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Polnoletnim prebivalcem pripada 100 evrov, mladoletnim pa 50 evrov bonov, ki so evidentirani kot dobroimetje v informacijskem sistemu eDavki. Skupno so boni vredni 192,2 milijona evrov.Vrednost bonov je od danes evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu eDavki. Posamezniki lahko svoje stanje bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre.Prvi letošnji bon je bil unovčen danes nekaj čez šesto uro zjutraj. Na novinarski konferenci sta podrobnosti o bonih za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijoin vršilec dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave (Furs)Minister Počivalšek je dejal, da so se za izdajo novih bonov odločili, ker pričakujejo, da bodo imeli multiplikativni učinek. Še posebej, ker bo moral turizem tudi letos stavili predvsem na potrošnjo domačih gostov. Opozoril je še, da je država v okviru intervencijskih zakonov turizmu že namenila 705 milijonov evrov, ministrstvo za gospodarstvo pa še dodatnih 200 milijonov evrov. Napovedal je tudi dodatno podporo v obliki enkratnega dodatka trem najbolj prizadetim turističnim dejavnostim: mestnim hotelom, receptivnim agencijam in industriji srečanj.Prvi mož Fursa Ivan Simič je povedal, da bo postopek unovčitve bonov enak kot pri lanskih turističnih bonih. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku. Simič je opozoril, da poraba večje vrednosti, kot je bon ne bo mogoča, saj bo sistem porabljeni znesek takoj registriral.Postopek bo enak tudi če bo šlo le za plačilo kave: »Res je da se za eno kavo ali tudi za deset evrov najbrž ne bo izplačalo speljati celotnega postopka za plačilo z boni,« pravi začasni šef Fursa, ki je prepričan, da bodo tudi gostinci našli način za sprejemanje bonov.Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Ker je letos možnost sprejemanja bonov vezana na osnovno dejavnost, Simič pričakuje, da bodo nekateri ponudniki v ta namen dejavnost tudi spremenili.Medtem ko bo lanske bone še vedno mogoče porabiti, le za nastanitev, bomo z novimi lahko plačali še gostinske storitve, potovanja in izlete pri turističnih agencijah, najem plovil, vozil in športne opreme, ribiške dejavnosti, nakup knjig, karte za žičnice, obisk sejmov, razstav, muzejev, botaničnih in živalskih vrtov, kulturne predstave, obisk centrov za fitnes in zabaviščnih parkov ter športne dejavnosti.Plačila z novimi boni bodo torej lahko sprejemale tudi turistične agencije. A kot so pojasnili na ministrstvu, le za storitve v Sloveniji. To pomeni, da si z boni ne bo mogoče plačati potovnja v Turčijo, Benetke ali kam drugam v tujino, lahko pa boste šli, denimo, na izlet v Prekmurje. »Boni so namenjeni reševanju domačega turizma,« je pribil Počivalšek.