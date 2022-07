Od jutri cenejše točenje bencina in dizelskega goriva

Od jutri bo točenje goriva na slovenskih črpalkah zunaj avtocest cenejše. Za liter dizelskega goriva bo po novem treba odšteti 1,808 evra, kar je štiri cente manj kot doslej, za liter 95-oktanskega bencina pa 1,723 evra oziroma dobre tri cente manj kot v zadnjih štirinajstih dneh.

Tako bo v prihodnjih dveh tednih točenje 50-litrskega rezervoarja dizelskega goriva cenejše za dva evra in enake količine 95-oktanskega bencina za 1,6 evra. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 18. julija.

Maloprodajne cene teh pogonskih goriv se oblikujejo skladno z vladno uredbo, ki regulira najvišje dovoljene marže naftnih trgovcev na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest, in sicer na 0,0591 evra na liter dizla ter na 0,0607 evra za liter bencina. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na površinah avtocest in hitrih cest se še naprej oblikujejo prosto na trgu.

Vladni ukrepi so primerni

Matej Lahovnik. FOTO: Tomi Lombar:/Delo

Vlada je na področju naftnih derivatov ravnala primerno, ko je znižala trošarine, začasno odpravila nekatere prispevke in regulirala marže na črpalkah zunaj avtocest, je ocenil ekonomist: »Cena litra goriva je nekoliko pod dvema evroma, medtem ko je v Avstriji in Italiji nekoliko nad dvema evroma. Vlada poskuša držati ceno goriva rahlo pod ceno v zahodni in severni sosedi. Pomembno je, da določanja cen ne prepusti v celoti trgu, saj bi se tako še večji inflacijski pritiski prenašali v polproizvode in proizvode, še posebno v energetsko intenzivnih panogah.« Lahovnik regulacijo marž podpira, da se znižanje dajatev ne preliva v višje marže trgovcev, saj je na trgu naftnih derivatov majhna konkurenca.