Od polaganja asfalta do tirov

Strojevodja, ki vodi največji železniški projekt v državi, ima izpit za praktično vsa prevozna sredstva, razen za vlak. Ob tem, da je pilot in voditelj čolna, je tudi inštruktor vožnje za vse kategorije vozil na cesti. Tudi poklicno se je do prihoda na 2TDK celo kariero ukvarjal s cestami in njenim vzdrževanjem. In še marsičim drugim. »Sem človek aktivnosti, kajne?« nas Pavle Hevka retorično vpraša pred pogovorom. Tega mu ne moremo oporekati. Direktor 2TDK in predsednik nadzornega sveta Darsa je tudi predavatelj, predsednik Turistične zveze Slovenije, izumitelj, matičar, čebelar, lovec ...