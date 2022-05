Od rož, zdravja do kave za tisoč evrov

Po dveh letih se 20. maja na Celjski sejem vračajo pomladni sejmi v novem, prenovljenem sejmu Green Vita. V njem so združili sejem Flora, v katerem se celjsko sejmišče spremeni v ogromen vrt, in sejem Altermed, ki je namenjen dobremu počutju. Obiskovalci si bodo z eno vstopnico lahko ogledali sejem in obiskali Festival kave Slovenija in festival Kulinart.

Zadnje pomladne sejme je celjsko sejmišče sprejelo leta 2019, leta 2020 so jih morali tik pred odprtjem zaradi epidemije odpovedati. Izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec pravi, da so nazadnje našteli okoli 20.000 obiskovalcev: »Po koroni se vse začenja znova. Cilj je vsekakor imeti spet okoli 20.000 obiskovalcev.«

Na sejmu Green Vita za samooskrbo in zdrav način življenja pričakujejo več kot 170 razstavljavcev. Na Altermedovem delu sejma bodo zajeta vsa področja za boljše počutje in boljše zdravje. Na Florinem delu sejma pa bodo obiskovalci našli vse za vrt, dom in okolico. Pripravljajo še izobraževanja o vrtnarjenju, delavnice, tradicionalna tekmovanja cvetličarjev, vrtnarjev in aranžerjev ter poseben dogodek z Zvezdano Mlakar.

Vstopnica bo obiskovalcem odpirala še vrata festivala kave in kulinarike. Na festivalu Kulinart se bo po navedbah organizatorjev predstavilo več zvenečih imen kulinarike in slaščičarstva. Na festivalu kave pa bomo dobili prvega državnega prvaka v okušanju kave in državnega prvaka na barista tekmovanju. Kot je pojasnil podpredsednik združenja Speciality kave Slovenije Klemen Maček, si želijo kulturo kave v Sloveniji dvigniti na višjo raven: »Slovenci pijemo veliko kave, poznamo pa več ali manj le slabo kavo.«

Na tekmovanju v okušanju kave bodo tekmovalci dobili vsak po tri skodelice, izločiti bodo morali kavo, ki se bo od dveh drugih razlikovala. V soboto, 21. maja, pa bodo na barista tekmovanju tekmovali v kuhanju espresso napitka, pripravi mlečnega napitka in pripravi kreativnega napitka. »Gre za prvo tekmovanje v Sloveniji, ki ni sponzorirano na podlagi enega velikega kavnega podjetja, vsak bo našel svojo kavo, svojo pražarno, ki jo bo predstavil,« je dejal Maček in dodal, da to pomeni, da bodo pripravljali kavo, ki lahko stane tudi več kot tisoč evrov za kilogram.