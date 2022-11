Odlični sezoni sledi leto negotovosti

Številke v prvih devetih mesecih kažejo, da se v Sloveniji turistični obisk približuje tistemu iz leta 2019, vendar je manj tujih in več domačih gostov; podobne številke pričakujemo tudi ob koncu leta, je pred dnevi slovenskega turizma povedala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Turizem tako pri nas kot po svetu okreva, a negotovost je zaradi energetske krize in vse dražjih življenjskih stroškov velika.

Pakova je pojasnila, da mednarodni prihodi na globalni ravni za letom 2019 še vedno zaostajajo za 30 do 40 odstotkov. Pri tem najmanj zaostaja Evropa, dobra vest pa je, da je za prihodnje leto pričakovati tudi okrevanje trgov, ki so ključni za Slovenijo.

»Letošnje leto ocenjujemo kot odlično, tudi zaradi ukrepov prejšnjega ministra za gospodarstvo,« je dejal predsednik Turistično-gostinske zbornice Slovenije Andrej Prebil. A tudi on je opozoril, da je pred turizmom zahtevno leto. Poudaril je, da so največji izziv naraščajoči življenjski stroški potrošnikov. Druga težava so cene energentov, ki dražijo logistiko in potovanja ter napovedujejo podražitev letalskih prevozov. Skupaj z vplivi vojne v Ukrajini in še vedno grozeče epidemije covida-19 lahko vse to po Prebilovih besedah zamakne okrevanje turistične panoge v leto 2024. »Pričakujemo, da bo vlada sprejela zadostne ukrepe, da bomo prebrodili leto 2023 in uspešno vstopili v leto 2024,« je dodal.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je spomnil na ukrepe, ki jih je prejela vlada za blažitev energetske krize, kot so nižji DDV, regulacija cen goriv in subvencioniranje cen energentov, in napovedal nove ukrepe. Zaveda se, da je to že druga kriza, ki je v zadnjih dveh letih doletela turistično panogo.

Minister je ocenil, da je sprejeta strategija razvoja slovenskega turizma do leta 2028 dobra. Kot je znano, predvideva povečanje dodane vrednosti na zaposlenega s 30.000 na 60.000, rast izvoza potovanj na štiri milijarde evrov, podaljšanje dobe bivanja in dvig zadovoljstva zaposlenih. Han je napovedal tudi strategije za doseganje teh ciljev.