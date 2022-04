Odločilni tedni za blokado ruskih energentov

V nadaljevanju preberite:

Veleprodajne cene zemeljskega plina na evropskih blagovnih borzah so se ob koncu tedna znižale na 90 evrov za megavatno uro. Veleprodajne cene so tako najnižje od izbruha vojne, a seveda še daleč od normalnih. Da so razmrere zelo napete, kaže gibanje cen surove nafte. Zakaj se je plin nekoliko pocenil, nafta pa se draži? Kdaj lahko pričakujemo uvedbo sankcij proti Rusiji tudi na področju energentov? Lahko EU preživi naslednjo zimo brez ruskega plina?