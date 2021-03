Odpiranje teras je za gostince igra na srečo

V nadaljevanju preberite:

Ta teden se na Hrvaškem spet odpirajo terase gostinskih lokalov. Gostje bodo morali ohranjati meter in pol varnostne razdalje, v lokalih za zdaj še ne bodo predvajali glasbe. Kdaj bi se gostilniške terase lahko odprle v Sloveniji in kaj so zdaj glavni izzivi gostincev?