Odpovedi ladijskih prihodov napovedujejo nove težave in podražitve

V prvih štirih tednih novega leta je v evropska pristanišča priplulo manj tovornih ladij z Daljnega vzhoda. Nekoliko zmanjšan upad prihodov ladij beležijo tako v tržaškem kot tudi v koprskem pristanišču. Glavna razloga sta vojna na Bližnjem vzhodu in napadi jemenskih upornikov na ladje v Rdečem morju. Manj ladij pomeni zamude pri dobavi blaga in surovin za celotno tržišče, motnje v gospodarski verigi, višje cene in vnovično rast cen.