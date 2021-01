Odškodninske tožbe za vsako ceno niso smiselne

V nadaljevanju preberite še:



Primera stečaja Adrie Airways in posebne revizije v Petrolu sta spet izpostavila vprašanje odgovornosti vodstva družbe in tehtanje smiselnosti vložitve odškodninskih tožb glede na možnost uspeha tožb ter izterjave odškodnin. Kako uspešna so podjetja pri tem in katere družbe so vložile taovstne tožbe? Ali zavarovanje odškodnisnke odgovornosti uprav prinaša tudi moralni hazard vodilnih delavcev?