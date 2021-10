Odstopil prvi nadzornik Kada

Prvi nadzornik Kapitalske družbe (Kad) Stane Seničar z današnjim dnem odstopa z omenjene funkcije. Kot je potrdil za Delo, je to njegova osebna odločitev, za tak korak pa se je odločil zaradi jasnih stališč, ki jih je do aktualne vladajoče koalicije ta teden zavzela stranka Desus, katere član je.

Kot je znano, so organi stranke Desus ta teden sklenili, da odrekajo vsakršno podporo vladi, ki so jo sicer zapustili že decembra lani, in jo pozvali, naj takoj razpiše predčasne volitve. Desus pa da ne bo več podpiral ne tekočih, kaj šele zakonskih ukrepov te vlade.

Seničar je v nadzornem svetu Kada zastopal lastnika družbe, torej vlado. Prvi nadzornik Kada je postal leta 2016, nadziral pa jo je že prej. Poleg Seničarja vlado v nadzornem svetu zastopata še Boris Žnidarič in Aleksander Mervar. Kot predstavnika upokojencev in zavarovancev pa Ladislav Rožič in Mirko Miklavčič.

Kad skupaj upravlja okoli milijardo evrov naložb, med največjimi je tudi Modra zavarovalnica, ki skrbi za dodatne pokojnine državnih uslužbencev.