Odziv po sestanku z vlado: Občutek je dober

Predstavniki gospodarskih združenj so na sestanku o interventnem zakonu za pomoč gospodarstvu in turizmu predsedniku vlade Janezu Janši, gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku in predsedniku posvetovalne skupine Mateju Lahovniku predstavili svoje predloge za zakon, je po sestanku povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. »Konkretnih odgovorov z vladne strani ni, imamo pa pozitiven občutek,« je dodal.Kakšen bo končni predlog zakona, bo tako jasno prihodnji teden. Tedaj bo namreč vlada predvidoma sprejela predlog zakona.»Predlog zakona predvideva pomoč le za turizem, gostinstvo, kulturo, industrijo srečanj. Želimo si enakopravne pomoči za vse dejavnosti, saj so bile tudi male trgovinice in druge storitve zaprte,« pravi Meh.Predstavniki gospodarstva želijo doseči pokritje izpada prihodka, ki je nastal zaradi dolgotrajnega zaprtja in pokrivanje regresa. Sedanji predlog interventnega zakona predvideva, da bi bile do enkratne pomoči upravičene družbe z upadom vsaj 65 odstotkov prihodkov glede na leto 2019. Tudi v gostinskih in turističnih združenjih si želijo nižjega odstotka. Po podatkihpredsednika sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, izpadi prihodkov gostincev v povprečju znašajo med 20 in 40 odstotki.Meh je na sestanku predlagal še podaljšanje sofinanciranja čakanja na delo in moratorijev na kredite.