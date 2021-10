OECD do zgodovinskega dogovora o obdavčitvi multinacionalk

Rešitev na dveh stebrih

Kot pravi generalni sekretar OECD Cormann bo mednarodni davčni sistem zdaj ustrezal svojemu namenu v digitalnem in globaliziranem svetovnem gospodarstvu. FOTO: Ian Langsdon/Afp

Nova pravila se bodo v tem delu nanašala na podjetja, katerih globalni prihodki od prodaje presegajo 20 milijard evrov, njihova dobičkonosnost pa presega 10 odstotkov. FOTO: Š Neil Hall/Reuters

Osnovna pravičnost digitalnega in globalnega gospodarstva

Za predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogovor zgodovinski. FOTO: Joe Klamar/Afp

Mednarodna skupnost pozdravlja napredek, dosežen v pogovorih o minimalni globalni davčni stopnji na dobičke multinacionalnih podjetij. »To je velika zmaga za učinkovit in uravnotežen multilateralizem,« je dejal generalni sekretar OECD. Predsednica Evropske komisijegovori o zgodovinskem trenutku.Danes je bila dokončana velika reforma mednarodnega davčnega sistema. Ta bo zagotovila, da bodo multinacionalna podjetja od leta 2023 podvržena najmanj 15-odstotni davčni stopnji, je na svoji spletni strani zapisala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), pod okriljem katere so več let potekala pogajanja.Po navedbah OECD je dogovor podprlo 136 držav in jurisdikcij, ki predstavljajo več kot 90 odstotkov globalnega bruto domačega proizvoda (BDP). Med njimi je tudi Slovenija.Potem ko so se v zadnjih dveh dneh dogovoru pridružile Estonija, Madžarska in Irska, ga podpirajo vse članice OECD in G20. Od 140 entitet, ki so se pogajale o tem mednarodnem okviru, zunaj ostajajo le Kenija, Nigerija, Pakistan in Šri Lanka, navaja OECD.Rešitev, ki temelji na dveh stebrih, bodo 13. oktobra obravnavali finančni ministri G20 v Washingtonu, konec meseca pa še voditelji G20 na vrhu v Rimu.Prvi steber uvaja novo dodelitev pravic do obdavčevanja. Del teh pravic bo odvzet domačim državam multinacionalk ter podeljen državam, kjer ta podjetja delujejo in ustvarjajo dobičke. Pri tem ne bo več pomembno, ali so podjetja v teh državah fizično navzoča ali pa tam svoje storitve npr. prodajajo zgolj prek interneta.Nova pravila se bodo v tem delu nanašala na podjetja, katerih globalni prihodki od prodaje presegajo 20 milijard evrov, njihova dobičkonosnost pa presega 10 odstotkov. Državam, v katerih podjetja poslujejo, bo dodeljena obdavčitev 25 odstotkov dobička nad 10-odstotno mejo. Po ocenah OECD bodo v skladu s tem stebrom prenesene pravice do davka na dobičke v višini več kot 125 milijard evrov.Drugi steber pa določa najnižjo stopnjo davka na dobičke podjetij pri 15 odstotkih. Ta bo veljala za podjetja, katerih prihodki presegajo 750 milijonov evrov, s tem pa naj bi države po svetu letno pobrale za 150 milijard dolarjev novih davkov.Cormann je v odzivu poudaril, da gre za daljnosežen dogovor, ki zagotavlja, da mednarodni davčni sistem ustreza svojemu namenu v digitalnem in globaliziranem svetovnem gospodarstvu.Von der Leyenova pa je zapisala, da ustrezna obdavčitev velikih podjetij ni le vprašanje javnih financ. »V prvi vrsti gre za vprašanje osnovne pravičnosti. Želimo družbo, v kateri ista pravila veljajo za vse. Vsa podjetja morajo plačati pošteni delež,« je navedla.Države naj bi sicer dogovor podpisale na slovesnosti prihodnje leto, v veljavo naj bi novi dogovor stopil leta 2023.