OECD je za nadaljevanje ohlapnih denarnih politik

Uradniki ameriške centralne banke Fed so v minulem tednu namignili, da bodo zmanjševanje nakupov vrednostnih papirjev uradno napovedali na novembrskem zasedanju. Menijo, da se kažejo znaki, da del inflacije ni tako prehodne narave, kot so pričakovali.



Ob predpostavki, da bo septembrsko poročilo z ameriškega trga dela »spodobno«, bo po besedah Fedovega predsednika Jeroma Powella uradno obvestilo o zmanjšanju odkupov vrednostnih papirjev objavljeno na novembrskem zasedanju zveznega odbora za odprti trg (FOMC). Zmanjševanje odkupov bo postopno in naj bi se končalo sredi leta 2022.