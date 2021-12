Oktobra krčenje gradbeništva

Vrednost gradbenih del v oktobru je bila za 9,2 odstotka nižja kot septembra in za 10,7 odstotka nižja kot oktobra lani, je objavil državni statistični urad.

Vrednost opravljenih gradbenih del se je na mesečni ravni znižala po dveh zaporednih mesecih rasti, in sicer so se znižale vrednosti vseh vrst gradbenih del: na stavbah za 9,5 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih za 12 odstotkov in specializiranih gradbenih del za 5,3 odstotka. Na letni ravni je bila vrednost del na stavbah nižja za tretjino, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja za tri odstotke.

V prvih desetih mesecih leta je bila vrednost gradbenih del za 4,5 odstotka nižja kot v istem obdobju lani. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva za 21,4 odstotka, druga za 1,8 odstotka, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 7,4 odstotka višja.