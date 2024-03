Omejen plačilni promet med prazniki

Zaradi velikonočnih praznikov bo ta petek in ponedeljek močno omejen medbančni plačilni promet. Delovala bodo le interna plačila znotraj bank in izvrševanje takojšnjih plačil, torej sistemi, ki niso odvisni od evropskega plačilnega sistema.

Evropski plačilni sistem TARGET na veliki petek, 29. marca, in na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah evrskega območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, sporočajo iz združenja bank.

Posledično na navedena dneva ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET. Zato bo v petek, 29. marca, možna le izvedba internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice.

Opisana omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Plačilni nalogi z datumom plačila 29. marec ali 1. april bodo poravnani v torek, 2. aprila, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in sredstva nakazana na račune prejemnikov plačil.Banke in hranilnice bodo plačilni promet v polnem obsegu ponovno izvajale v torek, 2. aprila.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo med velikonočnimi prazniki potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji.