Omrežja 5G so v večjih slovenskih mestih

V nadaljevanju preberite:

Največji slovenski operaterji so že začeli omogočati uporabo omrežja 5G v največjih slovenskih mestih, v prihodnje pa bodo razširjenost povečevali sprva na preostala mesta in pomembnejše ceste. Postopoma se povečuje tudi delež mobilnih telefonov, ki podpirajo uporabo te tehnologije. 5G naj bi največ prednosti prinesel gospodarstvu, nekateri projekti v podjetjih so za zdaj v testiranju.