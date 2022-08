Opec bo septembra le simbolično povečal črpanje nafte

Izvoznice nafte so na razširjenem vrhu Opeca sklenile, da septembra povečajo proizvodnjo za vsega 100.000 sodčkov na dan. To je daleč pod pričakovanji zlasti ZDA in zahodnih držav, ki so zaradi dragih energentov in posledično visoke inflacije zadnje tedne predvsem pri arabskih državah močno lobirale za večjo proizvodnjo nafte, ki bi umirila cenovne pritiske.

Države Opeca, ki so junija povečale proizvodnjo za 650.000, julija pa še za dodatnih 310.000 sodčkov na dan, so po poročanju agencij nasprotovale večjemu povečanju črpanja predvsem zaradi pomanjkanja prostih zmogljivosti, ki je posledica nezadostnih investicij.

Analitiki tokratno odločitev označujejo za simbolično in kot neke vrste politično žalitev za ameriškega predsednika Bidna, ki si je močno prizadeval za povečanje črpanja. Pri tem pa so izračunali, da ustreza svetovni porabi nafte v vsega 86 sekundah. Poteza Opeca je že vplivala na naftne trge, cena sodčka nafte brent se je podražila za dober odstotek na nekaj čez 101 dolar.

Države Opeca se bodo sicer na prihodnjem razširjenem vrhu srečale 5. septembra.