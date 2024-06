Opolnoči cenejši bencin, malo dražje dizelsko gorivo

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka, 17. junija 2024, znašale 1,473 evra za liter bencina, 1,463 evra za liter dizelskega goriva in 1,099 evra za liter kurilnega olja, sporočajo iz ministrstva za okolje in prostor.

Bencin se bo ob regionalnih cestah pocenil za 2,2 centa, kar pomeni 1,1 evra prihranka pri polnjenju 50-litrskega rezervoarja goriva. Zato pa se bo malo, za 0,1 centa, zvišala cena dizelskega goriva. Kurilno olje se bo za 0,4 centa pocenilo. To bo tretja zaporedna pocenitev bencina ob regionalnih cestah, ki se je nazadnje podražilo 23. aprila. Dizelsko gorivo se je, pred jutrišnjo spremembo, nazadnje podražilo 9. aprila.

Država je ob tokratni spremembi ohranila trošarine in marže nespremenjene. Vendar pa je v pripravi nova uredba, s katero želi država podaljšati obdobje prilaganja cen na štiri tedne. Uredbi in višini dovoljene marže močno nasprotujejo trgovci. Podaljšanje obdobja prilagajanja jim namreč povečuje stroške, povezane z nabavo in terminskimi nakupi goriv. Poleg tega jih izpostavlja tudi dodatnemu tveganju. Za trgovce je sporna tudi višina marže, ki dosega le okoli tretjino marže, ki jo ustvarijo trgovci drugod po Evropi.

Borzne cene surove nafte so sicer zadnja dva tedna kar opazno nihale. Na eni strani je še vedno prisotna negotovost zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, pa tudi napadi na ruske rafinerije in skladišča se delno že poznajo. Vendar na drugi strani črpanje povečujejo države, ki niso članice razširjenega kartela Opec+. Kartel se bo sicer ta teden dogovoril o novih omejitvah črpanja do konca letošnjega leta. Mogoče je tudi, da se bo dogovoril tudi o politiki črpanja v prihodnjem letu.