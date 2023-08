Opolnoči podražitev naftnih derivatov

Opolnoči se bodo v skladu z vladno uredbo podražili vsi naftni derivati. Podražitev bodo bolj občutili vozniki avtomobilov z bencinskim motorjem, saj se bo bencin podražil za 2,2 odstotka. Dizelsko gorivo bo dražje za 0,9 odstotka, kurilno olje pa za okoli odstotek.

Vlada tokrat sprememb cen ni skušala ublažiti z znižanjem trošarin, kot je to storila pred dvema tednoma. Za liter 95-oktanskega bencina bo prihodnja dva tedna treba odšteti 1,544 evra, kar je 3,3 centa več kot danes. Pri polnjenju 50-litrskega rezervoarja to pomeni dodatnih 1,65 evra plačila.

Dizelsko gorivo se draži za 1,4 centa, tako da bo cena prihodnja dva tedna znašala 1,572 evra. Enkratno polnjenje 50-litrskega rezervoarja bo s tem dražje za 70 centov.

Kurilno olje se bo opolnoči podražilo za 1,2 centa, tako da bo liter stal 1,156 evra.

V skladu z vladno uredbo najvišje cene pogonskih goriv veljajo na črpalkah izven avtocest, medtem ko lahko trgovci cene ob avtocestah določajo prosto brez omejitev. Cene se prilagajajo borznim, in sicer tako, da je osnova za izračun najvišje dovoljene cene povprečje najvišjih dnevnih cen naftnih derivatov na mednarodnih borzah v preteklih dveh tednih. Tako izračunani vrednosti se dodajo marže trgovcev in vse davščine.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. V vseh primerih je določena kalkulacijska marža. Dejanska marža je seveda odvisna od dejanske nabavne vrednosti naftnega derivata. Trgovci goriva nabavljajo glede na potrebe in ni nujno, da jih kupujejo na borzi.

Dolga serija podražitev

Vzrok tokratne podražitve so predvsem višje cene surove nafte na svetovnih trgih, ki so se prenesle tudi v višje cene naftnih derivatov.

Če izvzamemo prejšnjo spremembo, ko je vlada z znižanjem trošarin ohranila cene pogonskih goriv nespremenjene, je to že šesta zaporedna podražitev bencina, ki se je nazadnje pocenil konec maja. Še dva tedna daljšo serijo podražitev beleži dizelsko gorivo. Bencin se je v tej seriji podražil za 11,7 odstotka, dizelsko gorivo pa za 10,6 odstotka. Kurilno olje se je v tej seriji podražilo za več kot šestino.