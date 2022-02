Ostali brez pojasnil o madžarskih kupcih slovenskih hotelov

V nadaljevanju preberite:

Udeleženci seje komisije za nadzor javnih financ včeraj niso dobili pričakovanih pojasnil najvišjih predstavnikov države glede prodaje Save madžarski družbi Prestige Tourism, saj se ne pristojna ministra ne prva moža SDH in DUTB seje niso udeležili. Usoda naše največje hotelske skupine tako ostaja v rokah državnih lastnikov, ki imajo za nakup 43-odstotnega deleža družbe predkupno pravico, pozneje pa se bo to znašlo še na mizi Agencije za varstvo konkurence (AVK).

Razkrivamo še, kaj kažejo prve ocene vrednosti cenitve Save in ali bi bil dravni nakup upravičen, pa tudi do kakšnih zadrega lahko pride, pri presoji koncentracije lastništva. Kdo bi še kupil Savo in na kakšni osnovi madžarski kupec spoh obljublja 200 milijonov evrov naložb.