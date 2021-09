Osupljivi vzpon ameriških delnic

V nadaljevanju preberite:

Donosnost indeksa S&P 500 je osupljiva, saj se je v 18 mesecih več kot podvojil brez pomembnih vmesnih popravkov. Na ameriškem borznem parketu se pojavljajo znaki pregrevanja, špekulacij in pretiranega tveganja, v številnih ključnih vidikih pa so sedanje razmere na trgu podobne dogajanju v drugi polovici devetdesetih let.

V tem članku bom objektivno predstavil različne kazalnike, da bi dobili občutek o tem, kako špekulativen je trg in kako občutljive so cene delnic na morebitne cenovne spremembe.