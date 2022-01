Pahor za viceguvernerja BS predlaga Marjana Divjaka

Predsednik države Borut Pahor po presoji kandidatur in opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnega zbora za viceguvernerja Banke Slovenije in člana sveta BS predlaga Marjana Divjaka, so sporočili s Pahorjevega urada in dodali, da »kandidat izpolnjuje strokovne kriterije za opravljanje funkcije, iz dosedanjih pogovorov pa je mogoče sklepati, da je med vsemi kandidati najbliže potrebni podpori poslank in poslancev za izvolitev.«

Pahor je svoj predlog že posredoval predsedniku državnega zbora. Divjak, sicer generalni direktor direktorata za zakladništvo na ministrstvu za finance, ki je kandidiral s podporo ekonomista Igorja Mastena, se bo še pred odločanjem v državnem zboru predstavil javnosti na javni predstavitvi v predsedniški palači v prihodnjem tednu.

Kandidat sicer za imenovanje potrebuje 46 poslanskih glasov na tajnem glasovanju.