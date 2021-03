Pahor za viceguvernerko BS predlaga Tino Žumer iz ECB

Predsednik republike Borut Pahor je državnemu zboru posredoval predlog, da za članico sveta Banke Slovenije viceguvernerko imenuje ekonomistko Tino Žumer, sicer uslužbenko Evropske centralne banke.



Pahor po presoji kandidatur in po opravljenih posvetovanjih in pogovorih z vodji poslanskih skupin ugotavlja, da kandidatka izpolnjuje strokovne kriterije za opravljanje funkcije, iz dosedanjih pogovorov pa je mogoče tudi sklepati, da uživa potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev. Spomnimo, za izvolitev je potrebnih 46 poslanskih glasov, kar se je že nekajkrat pokazalo za previsoko letvico.



Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenija se bo sicer še pred odločanjem v državnem zboru predstavila javnosti na javni predstavitvi v predsedniški palači.

