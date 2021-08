Paket bi se lahko peljal s tramvajem

Prebivalcem Dunaja vsako leto dostavijo okoli 96 milijonov paketov. Obseg te dejavnosti močno raste, še posebno po izbruhu pandemije covida-19, ki je pripomogla k povečanju nakupov v spletnih trgovinah.

V podjetju Wiener Linien, ki v avstrijski prestolnici upravlja mrežo javnega prevoza, so prišli do zanimive ideje – potniki bi med vožnjo v službo ali šolo lahko spotoma po mestu dostavljali pakete. Tako bi zmanjšali število poti z dostavnimi vozili in gnečo na cestah ter izpuste toplogrednih plinov.

Pol milijona potencialnih kurirjev

Ali je ta do okolja prijazna ideja izvedljiva, bodo do marca prihodnje leto ugotavljali s posebno raziskavo. Potnike – vsakodnevno se jih s podzemno železnico, tramvaji in avtobusi po avstrijski prestolnici vozi kar pol milijona – bodo spraševali predvsem, ali so pripravljeni med svojimi vsakodnevnimi vožnjami s svoje vstopne do izstopne postaje prenesti še paket.



»Za spodbujanje varovanja podnebja nujno potrebujemo takšne inovativne ideje. Vesel sem, da največji dunajski vozni park sodeluje pri izboljšanju kakovosti življenja v našem mestu, in upam, da bo v študiji izvedljivosti sodelovalo čim več potnikov,« je dejal Peter Hanke, dunajski mestni minister za finance, gospodarstvo, delo in mednarodne zadeve.

Petina manj izpustov CO 2

Študijo izvedljivosti izvaja raziskovalni inštitut Frauenhofer Austria, ki ocenjuje, da bi z uspehom tega projekta za kar 20 odstotkov zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida, ki sicer nastajajo v zvezi z dostavo paketov. »Eden od pomembnih ciljev našega inštituta je pospeševanje trajnostnih praks. Na tem področju lahko največ spremenimo, ko sodelujejo znanost, podjetja in družba. Mi lahko prispevamo znanje svojih raziskovalcev s področja varovanja okolja,« je povedal Wilfried Sihn, direktor Frauenhofer Austria.



Preden bodo idejo uresničili v praksi, morajo analizirati še, kakšne velikosti paketov so primerne za tovrsten transport, kje je najprimerneje postaviti paketomate, kakšne so omejitve glede ravnanja s paketi, kdaj so tramvaji najbolj zasedeni in kakšne nagrade bi potnikom ponudili v zameno za to storitev.

Mobilna aplikacija in QR koda

Potniki, ki bi bili pripravljeni sodelovati v projektu, bi uporabljali posebno mobilno aplikacijo. Ta bi analizirala njihove vsakodnevne vožnje in jim predlagala pakete, ki bi jih s kodo QR prevzeli iz paketomata na vstopni postaji. Na izstopni postaji bi paket na enak način odložili.



»Preden bo projekt izoblikovan do stopnje, da ga lahko preizkusimo v pilotni fazi, želimo izvedeti, ali so naši potniki sploh pripravljeni s seboj vzeti tudi pakete in pod kakšnimi pogoji. Konec koncev so za to projekt ključni,« je povedala Alexandra Reinagl, direktorica Wiener Linien.





