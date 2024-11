Palfinger v Ormož vlaga 70 milijonov evrov

Skupina Palfinger bo v Ormožu investirala 70 milijonov evrov v nov proizvodni obrat. Začetek delovanja novega obrata je predviden v letu 2028.

S podpisom Memoranduma o soglasju so gospodarski minister Matjaž Han, operativni direktor družbe Palfinger Alexander Susanek in župan Ormoža Danijel Vrbnjak izrazili skupno namero za naložbo Palfinger v nov strateški proizvodni obrat v Ormožu. »Namera pomeni okrepitev več kot 30-letnega sodelovanja ter proizvodnje žerjavov in dvižnih rešitev v Sloveniji. S tem se krepi vodilna globalna vloga družbe Palfinger, ki omogoča nadaljnjo strateško rast in Slovenijo umešča na zemljevid evropske vrednostne verige poslovanja tako s proizvodnega kot razvojnega vidika,« so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.

Avstrijska skupina Palfinger v Sloveniji zaposluje 900 ljudi. Vendar njegova trenutna lokacija v Mariboru nima zmogljivosti za širitev. »Kljub temu želi podjetje v prihodnjih letih z vzpostavitvijo novega najsodobnejšega proizvodnega obrata še povečati svoje udejstvovanje v Sloveniji. Poleg tega načrtuje tudi vzpostavitev centra za usposabljanje visokokvalificiranega osebja in logističnega središča, namenjenega optimizaciji dobavnih verig. Podjetje je zato izrazilo interes za nakup zemljišča v industrijski coni Glinokop v občini Ormož, kjer namerava v prihodnjih letih izvesti naložbo v višini do 70 milijonov evrov,« so sporočili z ministrstva.

Matjaž Han je zagotovil, da bodo novemu obratu Palfinger nudili proaktivno podporo v vseh fazah projekta in iskali rešitve skupaj z družbo Palfinger in s predstavniki lokalne skupnosti Ormož.

»Novi obrat bo postal osrednji del naše evropske proizvodne mreže. Pomembno je poudariti, da je namen projekta ustvarjanje novih delovnih mest v začetni fazi in dolgoročno tesno sodelovanje z izobraževalnimi programi,« pa je dejal Susanek.

Palfinger pričakuje, da bo začetno fazo, ki vključuje izvedbena dela in postopke javnega naročanja, začel konec letošnjega leta. Začetek proizvodnje je načrtovan za leto 2028. Izvedba vseh nadaljnjih faz, ki bi se osredotočile na širitev proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo žerjavov ter nadaljnje širitve zmogljivosti za zagotavljanje strateške rasti podjetja, je predvidena v kasnejšem obdobju.