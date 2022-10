Panoga IKT je temelj odpornosti slehernega gospodarstva

V nadaljevanju preberite:

Uvodna beseda je pripadla Michelle Simmons, generalni direktorici Microsofta za regijo CEE Multi-Country, ki je izpostavila vlogo panoge IKT pri hitrem prilagajanju gospodarskim, političnim in tehnološkim spremembam: »Svet je na križišču velikanskih sprememb: geopolitičnih, ekonomskih, družbenih in tehnoloških. To nas postavlja na zgodovinsko prelomnico, kjer se izjemne priložnosti srečujejo s prav tako veliko odgovornostjo do sveta okoli nas. Dokazali smo, da se lahko prilagodimo in rastemo.«