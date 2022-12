Petrol nad državo s tožbo, ustavno presojo in evropsko komisijo

V nadaljevanju preberite:

Petrol je letos zaradi regulacije cen naftnih derivatov utrpel 194,1 milijona evrov izpada EBITDA (dobička iz poslovanja pred amortizacijo) in še 16 milijonov evrov izpada EBITDA zaradi regulacije cen elektrike in zemeljskega plina, je razkrila družba delničarjem družbe na izredni skupščini. Na skupščini je uprava družbe razkrila oceno škode zaradi regulacij cen energentov in težav z dobavami plina. Razrila je tudi nadaljnje postopke proti Sloveniji in Hrvaški in oceno škode, ki bi jo zaradi regulacij cen družba utrpela prihodnje leto.