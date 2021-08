Petrol z novo vetrno elektrarno na Hrvaškem

Veter, voda in sonce

Medtem ko gradnja vetrnic v Sloveniji ostaja prava redkost, je Petrol na Hrvaškem v bližini Knina zagnal že svoj drugi vetrni park Ljubač. Ta bo zagotavljal zeleno trajnostno energijo za kar 30.000 povprečnih gospodinjstev. Devet vetrnic bo namreč na letni ravni proizvedlo okrog 96 gigavatnih ur električne energije.V Petrolu vidijo velik potencial predvsem v vetrni energiji, saj bo veter do leta 2030 postal glavni vir električne energije v Evropi. Zato družba Petrol načrtuje, gradi in upravlja vetrne parke na lokacijah, kjer je možno ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra, so pojasnili v podjetju. Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol zdaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, ki je sestavljena iz devetih turbin, z vsako po 2,3 megavata nazivne moči in zadostuje za 15.000 povprečnih gospodinjstev.»Globalni energetski sistem je priča naglemu razvoju, na kar vplivajo tako povečane potrebe po energiji kot okoljevarstvene zahteve zaradi podnebnih sprememb. Tem ciljem sledimo tudi s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov – vetra, vode in sonca. Pri Petrolovi odločitvi, da postane sodobna trajnostno naravnana energetska družba, ima zato posebno strateško mesto proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kar je ena ključnih aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol,« je povedalčlan uprave Petrola.Strategija Petrola predvideva, da bodotretjino od 700 milijonov evrov predvidenih naložb namenili za energetsko tranzicijo, pri čemer naj bi največji delež predstavljalo nadaljevanje vlaganj v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Večino projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije Petrol izvaja predvsem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji, kjer je velik naravni potencial vetra, sonca in vode.Tako so ob koncu leta 2020 iz obnovljivih virov energije dosegli inštalirano moč v višini 33,5 megavata. Ker pa je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov ena strateških aktivnosti za prihodnji razvoj skupine Petrol, želijo do leta 2025 z razvojem in izvajanjem projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov preseči 160 MW inštalirane moči. Napovedujejo, da bodo z zagotavljanjem zgolj okolju prijazne elektrike izpuste ogljikovega dioksida zmanjšali za kar 142.000 ton.