Pipistrel sklenil 100-milijonsko pogodbo z Madžari

Ajdovski Pipistrel je z madžarskim podjetjem Genevation sta podpisala več kot 100 milijonov evrov vredno sodelovanje, po katerem bo Genevation proizvajalo in na izbranih trgih tržilo Pipistrelovo družino letal SW 121.



Podpis pogodbe je bil ob otvoritvi 53. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju v v prisotnosti madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana in slovenskega predsednika vlade Janeza Janše.



Dogovor predvideva proizvodno organizacijo certificiranih letal na Madžarskem, končno montažo letal na Madžarskem za trge Madžarske, državne nekdanje Sovjetske zveze, Afriko, Slovaško, Češko, Poljsko, Turčijo in Izrael ter sodelovanje pri razvoju poslovnih priložnosti in proizvodnji sodobnih kompozitnih struktur, letalskih delov, programov za namenske projekte in letal z ničelnimi emisijami.



